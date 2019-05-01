Kepez'den dilekçelere SMS'li bilgilendirme

VATANDAŞLARDAN günlük ortalama 400 ile 500 arasında dilekçe alan Kepez Belediyesi, alınan dilekçeleri ilgili birimlere yazılı havale ediyor. Kepez Belediyesi, dilekçenin kayda alındığını, kayıt numarasını ve konuyla ilgili gereğinin yapılacağını da dilekçe sahibine SMS yolu ile anında bildiriyor.

'HEMŞEHRİLERİMİZ BAŞIMIZIN TACI'

Kepezlilerin her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Amacımız hemşehrilerimize hizmet etmekse, onların istek ve şikayetlerine de anında cevap verebilmeliyiz. Biz 10 yıllık Kepez yolculuğumuzda her zaman hemşehrilerimizi başımızın tacı yaptık. Sorunlar yumağı içindeki Kepezi, bu sorunlardan kurtarırken gönül birlikteliği içinde çalıştık. Güler yüzlü ve çözüm odaklı çalışan personelimizle Kepezlilere kaliteli hizmet sunduk ve önümüzdeki 5 yıllık hizmet süresince de daha iyisini sunmaya devam edeceğiz" dedi.