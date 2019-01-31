Kepez'de 'Sıfır Atık Projesi' semineri

ANTALYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle eğitim semineri düzenlendi. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağın ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını amaçlayan 'sıfır atık' projesi konusunda Kepez Belediyesi personeli bilgilendirildi. Belediyenin Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, atıkların, cam, plastik, sıvı, kağıt gibi sınıflara evlerde ve iş yerlerinde ayrıştırmayı amaçlayan sıfır atık projesi anlatıldı. Eğitim videosu ile başlayan seminere Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisleri Zehra Gülen ve Cemil Tunçyürek, konuşmacı olarak katıldı.



ATIKLARIN YÜZDE 12'Sİ GERİ KAZANILIYOR

Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye bırakılması hedefiyle projenin uygulanmaya başlandığını belirten Cemil Tunçyürek, sıfır atık projesinin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılarak insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketi olarak uygulanması gerektiğini vurguladı. Tüketimin artmasının kaynaklar üzerinde baskı oluşturduğunu ve kaynakların azaldığını belirten Tunçyürek, “Sıfır atık projesi 2018 ile 2023 yıllarını kapsayan bir eylem planıdır. 2018'de ilk olarak kamu kurumlarında, eğitim kurumlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, eğlenme tesislerinde ve büyük iş yerlerinde uygulamaya geçildi. 2023 yılında da tüm Türkiye'de uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Gününüzde atıkların yüzde 12'si geri kazanılmakta, yüzde 88'i ise depolama tesislerine gönderilerek bertaraf edilmektedir. Bakanlığımızca bunun yüzde 35'inin geri kazanılması hedeflenmektedir" diye konuştu.



KİŞİ BAŞI YILLIK 440 ADET POŞET KULLANILIYOR

Sıfır atık konulu seminere konuşmacı olarak katılan Zehra Gülen de son günlerde gündemi meşgul eden poşet konusu hakkında belediye personelini bilgilendirdi. Plastik poşetler ile ilgili tamamen bir yasaklama getirilmediğini belirten Gülen, “Bu konuyla ilgili önce bir alıştırma yapmamız gerekiyordu. Amacımız plastik poşet kullanımının azaltılmasıydı. Çünkü yıllık kişi başı 440 adet poşet kullanılıyordu. Marketlere girdiğimizde hiçbir şey almasak da, poşet alıp çıkacak hale gelmiştik. Bu poşetlerin doğada çözülmesi bin yılda gerçekleşiyor. İlk adım olarak plastik poşet kullanılmasının azaltılması planlanmaktadır" dedi.



ATIK TOPLANMASINDA ANTALYA İKİNCİ SIRADA

Bitkisel yağların lavabolara dökülmesinin de yanlış bir davranış olduğuna değinen Gülen, “Yağlar lavaboya döküldüğünde, boruların tıkanmasını ve kullanım ömrünü azaltmaktadır. Gelişi güzel doğaya dökülen yağlar, hem yer altı sularının, hem de toprağın kirlenmesine neden olmaktadır. Yağlar tehlikeli atıktır. Bu nedenle kesinlikle ayrı biriktirilmeli. Antalya Türkiye'de bitkisel atıkların toplanma oranında ikinci sırada yer almaktadır. Antalya'da yılda 2 bin 400 ton bitkisel yağ atığı toplanmaktadır" diye konuştu. 'Sıfır Atık Projesi' Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 26 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtıldı. Ankara'da başlanan projenin 2023'e kadar aşamalı olarak tüm Türkiye'de hayata geçirilmesi hedefleniyor.