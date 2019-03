Kepez'de belediye işçisine sendika müjdesi

KAMUDAKİ taşeron sistemini sona erdiren düzenleme ile 2 Nisan 2018’de kamuda sürekli işçi kadrosuna geçen Kepez Belediyesi şirket çalışanlarına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sendikalı olma yolunu açtı. Tütüncü, 1 Nisan 2019 itibariyle Kepez Belediyesi işçilerinin sendikal haklardan yararlanabileceği müjdesini verdi.

Uzun süredir bu konu üzerinde çalışmalar yaptıklarını bildiren Başkan Tütüncü, “Bütün çalışanlarımıza hayırlı olsun. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Kepez Belediyesi’nin şirket işçileri sendikal haklardan yararlanabilecekler. Şirket çalışanları işçilerimize sendikal haklarını teslim ediyoruz. Sendikaya üye olabilecekler, kendi hak ve hukuklarını daha iyi müdafaa edebilecekleri daha güzel bir çalışma ortamına kavuşacaklar. Müjdemizin bütün çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasının temenni ediyorum.” dedi.

Kepez’in personeli çok değerli



Belediye şirketini 2016’da kurduk

Taşeron uygulaması hakkında da bilgiler veren Tütüncü, “Hükümetimiz 1 Nisan 2018 itibari ile kamuda taşeron uygulamasına son verdi. Artık belediyeler kendi şirketlerini kuracaklardı. Bu işçilerin özlük haklarını korumaya yönelik bir adımdı. Biz Kepez Belediyesi olarak daha öngörülü davrandık. 2016 yılında belediye şirketimizi kurduk ve Kepez Anonim şirketi çatısı altında taşeronlarımızı kadrolu işçi statüsünde çalıştırmaya başladık. 2017 yılının Ramazan ve Kurban Bayramlarında biz birer maaş ikramiyeyi o zaman taşeron şirket çalışanlarına Kepez Anonim şirket çalışanlarına verdik. Bu ilk ve tekti. “ dedi.



Sendikadan sürpriz ziyaret

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün bir televizyon programında yaptığı açıklamanın ardından Hak-İş Konfederasyonu Antalya İl Başkanı -Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil stüdyoya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, “Beklediğimiz bir müjdeydi. Allah razı olsun. Her zaman sözde değil, özde işçilerinizin yanında olduğunuzdan dolayı tebrik ediyoruz. Sizler her zaman bizlerin yanında olduğunuz sürece 31 Mart akşamı da bizler sizlerin yanındayız. İşçi arkadaşlarımız adına söz veriyoruz. ” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, Kepez’in işçileri her türlü iyiliği güzelliği hak ediyor. Onlara çok güveniyorum. Sendikal haklar helali hoş olsun. Şirket çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.