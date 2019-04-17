Kepez'da atıklar dönüştürülüyor

KEPEZ Belediyesi, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasıyla ilgili yaptığı ihaleden sonra geri dönüşüm atıklarının hızlı Şekilde toplanması için de internet sitesi üzerinden şikayet ve bildirimleri almaya başladı. Uygulamayla, evindeki veya işyerindeki geri dönüşüm atıklarının alınmasını isteyenlerin, www.kepez-bld.gov.tr sitesine girerek, 'Atığınızı Evinizden Alalım' formunu doldurması gerekiyor. Çevre Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, bildirilen adresteki kağıt, karton, pil, plastik, metal, cam, kompozit gibi geri dönüşüme katkı sağlayacak atıkları topluyor. İnternet sayfası aynı zamanda temiz bir çevre için vatandaşların yapması gerekenler hakkında da bilgi veriyor. Vatandaşlar aynı zamanda internet sitesine girdiklerinde, ambalaj atıkları, yağ atıkları, pil atıkları, elektrik ve elektronik ile diğer tüm atıkların toplama noktalarını da takip edebiliyor.