Kepez Belediyesi , sokak hayvanlarını sokakta bırakmıyor

KEPEZ Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Belediye ekipleri tarafından, ilçe sınırlarında bulunan başıboş hayvanlar, merkeze getirilerek, işinin ehli veterinerlere teslim ediliyorlar. Merkeze getirilen can dostlar, veterinerler tarafından önce sağlık muayenesinden geçiriliyor, ardından da aşılanıyorlar. Kepez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sağlık açısından uygun gördükleri sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerini de üstleniyor. İç dış parazit tedavisi ve kuduz aşıları yapılan sokak hayvanları, kısırlaştırma işlemlerinin de ardından yeniden yaşam alanları olan sokaklara bırakılıyorlar. Aşıları yapılan ve kısırlaştırılan tüm hayvanlara kulak küpesi takılıyor. Kulak küpesi takılan hayvanlar sisteme işlenerek, merkez tarafından kayıt altına alınıyor.