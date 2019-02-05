Kepez Belediyesi'nden geri dönüşümcülere yeni site

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Osman Sefa ve esnafını ziyaret etti. Başkan Tütüncü, yapılacak yeni toplu işyerlerinin yapım süreci hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Her zaman esnafın yanında olduğunu belirten Tütüncü, “Esnafın problemi, benim en önemli problemim oldu. Onların talepleri de benim en önemli isteklerim oldu. Kooperatifimizin, Başköy Mahallesi içerisinde kalan 167 hektarlık alan içerisinde yeni bir Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri yapma projesi vardı. Yeni toplu işyerinin yapılacağı alanda, 12 yıldır devam eden mülkiyet sorunları vardı ve çözülmesi gerekiyordu. Kooperatifimizle çok büyük gayretin ve emeğin neticesinde imar sorununu çözdük" dedi. Toplu işyerinin yapılacağı arazinin 5 bin ölçekli nazım imar planının, Büyükşehir Belediyesi ve 11000 ölçekli uygulama imar planı Kepez Belediyesi tarafından yapıldığını kaydeden Hakan Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak toplu iş yerinin 18 imar uygulamasını da tamamladık. Bu uygulamanın, Tapu Müdürlüğü'nde tescil edilmesinden sonra toplu işyerindeki dükkân sahipleri, imar tapularını aldılar. İmar tapularının alınmasıyla birlikte kooperatif tarafından toplu işyerinin inşasına başlanılacak" diye konuştu. İmar planıyla, Başköy Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri için emsal 0.40, yükseklik 7.50 metre (2kat) kararı getirildi. Planlamaya göre ada derinlikleri ortalama 80 metre olup parsel büyüklüğü 1000 m2 olarak belirlendi.