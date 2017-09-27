Kemer’de Red Bull Sea To Sky heyecanı başlıyor

MOTOSİKLET dünyasının dayanıklılık, cesaret ve sabır gerektiren kategorisi olan ‘Hard enduro’nun nabzı, bu sene de Kemer’de Red Bull Sea To Sky’da atacak. Sadece rakipleriyle değil, çamur, toprak ve daha birçok faktörle mücadele eden korkusuz pilotları ağırlayacak Red Bull Sea To Sky, 28 Eylül’de Kemer’de başlayacak.

Organizasyon öncesinde Kemer Enduro Motosiklet Kulübü ve XVENTURE’den yetkililer ile heyecan dolu yarışın başrolleri sporcuların katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Red Bull Sea To Sky ile ilgili görüşlerini dile getiren Kemer Kaymakamı Dr. Mustafa Cihad Feslihan, "Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ve sponsorların destekleriyle her sene bu zamanlar bu güzel organizasyona Kemer ev sahipliği yapıyor. Biz de yarışı izleyeceğiz. Umarım keyifli bir yarış olur. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim" açıklamasını yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Alptekin Cilavdaroğlu da sporculara başarılar diledi. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir de etaplar hakkında bilgiler verdi. Organizasyonu Kemer’de düzenleyecekleri için bir kez daha mutlu olduklarını belirten Özdemir, "27 farklı ülkeden yarışçı burada. Türkiye’de enduro sporunun gelişmesi ve sevilmesinde çok büyük katkısı bulunan bu uluslararası yarışa Kemer’de ev sahipliği yapmak mutluluk verici" ifadesini kullandı.

Martin Freinademetz: "Burada olmak güzel"

Tecrübeli sporcular da basın mensuplarının karşısına geçti. Sık sık yarışın gördükleri en eğlenceli parkurlardan birine sahip olduğunu dile getiren tecrübeli isimler, toplantı öncesinde parkura ayak uydurdu ve otele motosikletleriyle giriş yaptı. Kısa süreli şovlar da gerçekleştiren enduronun dünyaca ünlü isimlerinden XVenture’den Martin Freinademetz, "Biz soğuktan ve yağmurdan geliyoruz. Burası ise her daim sıcak ve güzel. Kış başlamadan önce burada olmak ve yazı burada bitirmek güzel" diye konuştu.

2 bin 365 metre tırmanacaklar

Dünya hard enduro takviminin en önemli yarışlarından biri olan organizasyon, bu yıl da üç farklı parkurda yapılacak. Pilotlar Kemer’in ünlü plajları ve Olimpos Dağı’nın zirvesinde yarışacak. 1.3 kilometre sürecek ilk bölümün en hızlı 150 sürücüsü sonraki parkura katılmaya hak kazanacak. Daha sonra 50 kişilik üç gruba bölünen sürücülerden finalist olanlar Orman Yarışı’nda boy gösterecek. İkinci gün tam anlamıyla nefesleri kesecek. Antalya’nın balta girmemiş ormanlarında zorlu yokuşları tırmanmaya çalışacak pilotlar, kıyasıya mücadele edecek. Son günde ise Olimpos Dağı yarışı, sadece parkurda verilen mücadelesiyle değil, atmosferiyle de büyüleyecek. Deniz seviyesinden 2 bin 365 metrelik dağa tırmanmaya çalışacak olan dünyaca ünlü pilotlar, 7 kıtanın en zor yarışlarından birini tamamlayacak.

Organizasyona tanınırlığı kıtalara yayılmış isimler de katılacak. Manuel Lettenbichler, Lars Enöckl, Wade Young ve Andreas Lettenbichler birincilik için yarışacak olan isimler.