Kemer’de orman içindeki çöplükte yangın çıktı

KEMER'E bağlı Kuzdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanın yan tarafından bulunan çöplük alanda saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri rutin kontrolleri sırasında bölgeden duman çıktığını fark etti. Jandarmanın itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangın, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürerken, söndürülen bölümlerde ise soğutma çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri ise çevredeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.