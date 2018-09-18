Kemer'de caz keyfi

KETAV ve Kemer Belediyesi tarafından Tekirova Mahallesi'ndeki 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'nde düzenlenen 9 Phaselis Sanat Festivali'nin final konserini Akra Jazz Band/Sibel Köse gerçekleştirdi. Trombonda Ozan Çelikel, gitarda aynı zamanda grubun müzik direktörü de olan Çağlayan Yıldız, piyanoda Thomas Lewicki, basda Barış Kıratlı, davulda Bırak Yavaş'ın yer aldığı Akra Jazz Band; Türkiye'nin önde gelen caz vokalistlerinden Sibel Köse ile birlikte tarihi su kemerlerinin önünde verdiği konserde sanatseverlere unutamayacakları bir akşam yaşattı. Konseri; aynı zamanda KETAV Başkanı da olan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, Kemer İlçe Kadın Kolları Başkanı Gökçe Bozkurt, otel işletmecileri, yerli ve yabancı turistlerle Kemerliler izledi.



'PHASELİS FESTİVALİ DAHA DA BÜYÜYECEK'

Festivalin yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Mustafa Gül, "Öncelikle bu festivali başlatan turizmci büyüğümüz Mustafa Çalık'ı saygıyla anıyorum. Onun bu festivalde emeği çok büyüktür, her yıl festivali daha ileriye taşıdı. KETAV, Kemer Belediyesi ve turizmcilerle birlikte, 4- 5 aydır süren bir hazırlık çalışmasından sonra bu festivali size sunmaktan onur duyuyoruz. Festivalde bize müzik ziyafeti sunan sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıl festivalimizi daha büyüterek 7- 8 güne yaymayı planlıyoruz. Daha zengin, dolu dolu bir programla hazırlayacağımız gelecek yılki Phaselis Festivali'nde buluşmak dileğiyle" dedi.



DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR PLAKETİ

KETAV ve Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile eşi Neşe Gül konser sonunda sanatçılara ve festivale katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verdi. Başkan Gül, TÜROFED Başkanı Osman Ayık başta olmak üzere festivale destek veren tüm turizmci ve otelcilere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 11:37