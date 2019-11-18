Kemer Turunç ağaçlarıyla süslendi

PARK ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kemer İlçesi Atatürk Bulvarında ağaç dikim mevsimi nedeniyle turunç ağaçlarını toprakla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi’nin kendi sera ve fidanlıklarında yetiştirilen ve orta refüjleri Antalya’nın sembolü olan Turunç ağaçlarıyla süsleyen ekipler, yeşil alanların bakımları ve çalı formundaki bitkilerin budama işlemlerini de gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilerleyen günlerde Kemer’in cadde ve kavşaklarında kışlık mevsimlik çiçek dikimleri ile peyzaj çalışmalarına devam edecek.

