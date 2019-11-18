Kemer Turunç ağaçlarıyla süslendi
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kemer İlçesi Atatürk Bulvarını Antalya’nın simgesi olan Turunç ağaçlarıyla süslüyor.
ANTALYA 18.11.2019, 11:49
PARK ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kemer İlçesi Atatürk Bulvarında ağaç dikim mevsimi nedeniyle turunç ağaçlarını toprakla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi’nin kendi sera ve fidanlıklarında yetiştirilen ve orta refüjleri Antalya’nın sembolü olan Turunç ağaçlarıyla süsleyen ekipler, yeşil alanların bakımları ve çalı formundaki bitkilerin budama işlemlerini de gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilerleyen günlerde Kemer’in cadde ve kavşaklarında kışlık mevsimlik çiçek dikimleri ile peyzaj çalışmalarına devam edecek.
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