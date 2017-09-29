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Kemer'in yeni yönetim kurulu açıklandı

Ak Parti Kemer eski İlçe Başkanı Halit Çilengir’in istifasından sonra bu göreve atanan Kemer Spor2003 Başkanı İsmail Selami Minta ilçe yönetim kurulu üyelerini basına tanıttı

Kemer'in yeni yönetim kurulu açıklandı

Ak Parti Kemer eski İlçe Başkanı Halit Çilengir’in istifasından sonra bu göreve atanan Kemer Spor2003 Başkanı İsmail Selami Minta ilçe yönetim kurulu üyelerini basına tanıttı

29 Eylül 2017 Cuma 19:02
Kemer'in yeni yönetim kurulu açıklandı
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KEMER'DEKİ 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Minta, yeni yönetim kurulunun belirlenmesi sürecinde Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ile birlikte Kemer çevresindeki vatandaşların sorunlarını yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, ilçenin birikmiş sorunlarına Kemer Belediyesi’ne Ak Partili kadroların gelmesi ile çözüm bulunacağını belirtti. Minta, partisi ne olursa olsun vatandaşlardan bu yoldaki mücadelelerini oyları ile desteklemelerini istedi.

Kemer Belediyesi’nin kendisine ait bir hizmet binasının bulunmadığını kaydeden İsmail Selami Minta, merkezi hükümetin ve büyükşehir belediyesinin Kemer’de alt yapı başta olmak üzere bir çok hizmetler getirdiğini belirterek, belediyenin Ak Partili kadrolara geçmesi ile daha fazla hizmet üretileceğini vurguladı. Minta, geçtiğimiz haftalarda yıkımı gerçekleştirilen turizm lojmanlarının bulunduğu alanla ilgili bir çok gerçek dışı iddia üretildiğini belirterek, bunların Ak Parti iktidarını yıpratmayı amaçladığını oysa kendilerinin bu alana hükümet konağı ve diğer devlet kuruluşlarının bulunacağı bir kompleks inşası için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

AKP Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta’nın açıkladığı yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor.

Yönetim Kurulu Üyeleri Asil; Çetin Çakallıoğlu, Fevzi Taş, Serdar Bıldırcın, Durmuş Can, Emrah Küymen, Mesut Ertan Şatana, Ergün Nizam, Semih Özdemir, Süreyya Kaya, Şehmus Karakoç, Hatice Yeğin, Bülent Güllü, İsa Biçer ve Mehmet Kaya

Yönetim Kurulu Üyeleri Yedek; Serdar Kandemir, Mahmut Ceylan, Dilek Fırat Akıncı, Ahmet Yaman, Ozan Mustafa Kurga, Salih Sarıca, Mehriban Erkal ve Yavuz Saltabaş

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kemer Ilçesiİlçe Başkanı Halit Çilengir
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