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Kemer'de 'Yunus' şov

Kemer'de deniz turu yapan tatilcilerin teknesine yunuslar eşlik etti. Tekneyle yarışan, suya batıp çıkan yunuslar renkli görüntüler oluşturdu.

Kemer'de 'Yunus' şov

Kemer'de deniz turu yapan tatilcilerin teknesine yunuslar eşlik etti. Tekneyle yarışan, suya batıp çıkan yunuslar renkli görüntüler oluşturdu.

30 Mart 2018 Cuma 22:34
Kemer'de 'Yunus' şov
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KEMER ilçesinde tatil yapan Pakistanlı aile, Ayışığı Koyu'nda su sporları merkezi işleten arkadaşları Sami Çubuk, Aziz Çubuk ve fotoğrafçı Barış Can ile parasailing teknesiyle denize açıldı. Kocaburun mevkiine gelen tekneye 6 bireyden oluşan yunus sürüsü eşlik etmeye başladı. Tekneyle yarışan yunuslar, metrelerce havalanıp suya dalıp çıktı. Bir anda yunusların görsel şölenine şahit olan teknedekiler büyük heyecan yaşadı.
Barış Can, yunusları gördüklerinde çok heyecanlandıklarını söyledi. Bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiklerini kaydeden Barış Can, "Kısa süreli tekne turumuzda Kocaburun mevkiinde teknemize yunuslar eşlik etti. Yunusların tekneye eşlik etmesi ve yaptıkları gösteri karşısında Pakistanlı misafirlerimiz çok sevindi, fotoğraf çekip görüntü kaydı yaptı. Bu güzel hayvanların Kemer'de olması hem bizler hem de bölgeye gelen turistler için çok önemli" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DenizYunusKemer
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