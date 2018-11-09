Kemer'de yapılan organ bağışı kadar fidan dikildi

Kemer'de 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla, organ bağışına dikkat çekilmek için fidan dikildi.

Kemer'de yapılan organ bağışı kadar fidan dikildi
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KEMER İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' dolayısıyla düzenlenen organizasyonla organ bağışına dikkat çekildi. Etkinlikte yüze yakın vatandaş organ bağışında bulundu. Organ bağışı kampanyasının ardından ise yapılan bağış sayısı kadar fidan dikildi. Tekirova Mahallesi'nde geçen ocak ayında yaşanan hortum felaketinde zarar gören ormanlık alana Ulupınar Orman Şefliğinin katkılarıyla fidan dikildi.
Etkinliğe Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Ergel, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, Ulupınar Orman Şefi Sencer Alınoğlu, Kemer Türk Kadınlar Birliği Başkanı Hacer Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlar, Orman Şefliği çalışanları ve jandarma ekipleri katıldı.
İlk fidanı diken Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, ardından da can suyu verdi.

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