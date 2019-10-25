Kemer'de turizm toplantısı

BELEDİYE Kültür Salonunda düzenlenen toplantıya, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, KETAV Başkanı ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Şener Gürler, KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, KETAV üyeleri ve Kemer'deki turistik tesislerin temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kemer'in tanıtımı, 2020 yılında Kemer'de yapılacak olan aktiviteler, uluslararası organizasyonlar, turizmde yaşanan gelişmeler, turist beklentisi, yerli ve yabancı misafirlere sunulacak hizmetler gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Murtaza Dayanç, Kemer'deki turizm temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının son birkaç yıldır turizm konusunda kafa yormaya başladığını gördüğünü söyledi. Antalya'da bu yıl 14 milyon yabancı turist rakamının aşıldığını vurgulayan Kaymakam Dayanç, "Antalya'ya gelen misafirlerin yüzde 30'u Kemer'e geliyor. Bu rakam daha yüksek olabilir. Bunun için herkesin tanıtım işine katkı sağlaması gerekiyor. Kemer turizmin en önemli destinasyonlardan biri. Kemer'deki güzellikleri daha fazla tanıtmak için çalışacağız. Kemer'in turizm alanında daha çekici hale getirmek için sanatsal ve kültürel çalışmalara ihtiyacı var. Bunun için de artık hep birlikte hareket edeceğiz" dedi. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Kemer'de herkesin bir araya gelerek elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Kemer'in geleceğini inşa etmek için hep birlikte çalışmak gerektiğinin altını çizen Başkan Topaloğlu, "Kemer tanıtımı için hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Güçlerimizi birleştirelim ve Kemer'de çıtayı yükseltelim. Tanıtım için ve turizme daha fazla katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapalım" diye konuştu.KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz da resmi kayıtlara göre Kemer'de 525 turistik tesis, 47 bin 412 oda ve 104 bin 607 yatak kapasitesinin olduğunu belirtti. Yorulmaz, Kemer'de 550 kilometrelik bisiklet rotaları, Kemer'in alternatif zenginlikleri, karikatür çalışması, tanıtım videosu, tanıtım için 12 ay fotoğraf çekimi, tanıtım kataloğu gibi konularla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.