Kemer'de toplu sünnet şöleni

BELEDİYE Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü'nün ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen sünnet şölen için son hazırlıklar yapılırken, sünnet işlemine de başlanıldı. Kemer'de özel bir hastaneye götürülen 130 çocuğun sünnet işlemleri yapılırken, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sünnetleri yapılan çocukları ve ailelerini önce hastanede, taburcu olduktan sonra da evlerinde ziyaret etti.Başkan Topaloğlu, "Dinimizin gereği olan sünnet operasyonlarını en sağlıklı ortamda gerçekleştirmek için elimizden geleni yaptık. Çocuklarımız erkekliğe ilk adımlarını atmış oldu. Eylül ayında da bir araya gelerek güzel bir şölen gerçekleştireceğiz. Şölenimiz ünlü grup Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle başlayacak. Daha sonra Görkem Durmaz da bir konser verecek. Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" dedi.Hastanedeki sünnet operasyonlarının hafta sonuna kadar devam edeceği, sünnet olan çocuklara sünnet kıyafetleri hediye edileceği belirtildi.