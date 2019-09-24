Kemer'de "Sea To Sky" heyecanı başlıyor

KEMER Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Kemer Ralli Alanı’nda düzenlenen basın toplantısına, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Belediye Başkan Vekili İsmail Aka, meclis üyeleri Ramazan Kal ve Ferhan Fidan, Kemer Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, Olympos Teleferik genel Müdürü Haydar Gümrükçü, basın mensupları ve davetliler katıldı. Basın toplantısında konuşan Kaymakam Dayanç, yarışların, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kemer’de yapılmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Yarışların, Kemer ve Antalya açısından ayrı bir önemi olduğunu ifade den Dayanç, “Antalya ve Kemer’i sadece deniz, sahil, kum ve güneş turizmi şeklinde algılanmasını istemiyoruz. Yarışlar sayesinde Kemer’in eşsiz ve muazzam bir doğaya sahip olduğunu da görmüş oluyoruz. Bölgemizin tanıtımı açısından önemli bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.Başkan Topaloğlu da, 10 yıldır yapılan yarışlarda en büyük emeğin KEMK Başkanı Semih Özdemir’e ait olduğunu söyledi. Bu yılki yarışlara belediye olarak büyük destek verdiklerine değinen Topaloğlu, “Bu yıl belediye olarak yarışlara büyük destek veriyoruz. Yarışlar öncesi KEMK Başkanı Semih Özdemir ile daha iyi neler yapılabilir diye konuştuk. Üzerimize ne düşüyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.



"25 ülkeden 250 sporcu"

KEMK Başkanı Özdemir ise bu yıl yarışları en iyi şekilde düzenlemeye çalıştıklarını belirterek, yarışlara bu yıl 25 ülkeden 250 sporcunun katıldığını kaydetti. Özdemir, desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ederek etaplar hakkında bilgiler verdi. Sporculardan Güney Afrikalı Wade Young, geçen seneki organizasyonu çok beğendiğini ve bu yılki yarışların daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi. 2020’de Dakar yarışlarına katılacak olan kadın sporcu Güney Afrikalı Kirsten Ladman ise Türkiye’deki yemekleri, dostluğu ve hoşgörüyü çok beğendiğini, organizasyonun Dakar yarışı için kendisine antrenman niteliğinde olacağını kaydetti. Sporcular daha sonra basın mensupları ve davetliler için özel bir gösteri sundu. Sporcular, gösteride kütük, kaya ve traktör lastiklerinin üzerinden geçerek, renkli görüntüler oluşturdu.



Yörük kültürü sporla tanıtılacak

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından yarışmaya tema eklemesi de yapılarak bu yılki organizasyon Yörük teması ile düzenleniyor. Yörük teması kapsamında padok alanına 3 ayrı kıl çadırı kuruldu. Çadırlardan bir tanesinde kayıt işlemleri yapılırken, bir diğer çadırda ise Kemer Yörük Derneği tarafından Yörük kültürünü tanıtımı için çadır içerisinde gözleme, yayık ayranı ve kahve ikramı yörük kıyafetleri sunuluyor. Bununla birlikte 4 günlük etaplarda mola alanları da kıl çadırından hazırlanarak spor ile kültür bir arada yaşatılacak. Kaymakam Dayanç ve Topaloğlu da bir süre yayık ayranı yapımına yardım etti. Yarışlar, Çarşamba günü Kındılçeşme sahilinde sıralama turları ile başlayacak.