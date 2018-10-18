Kemer'de örnek buluşma

KEMER Belediyesi tarafından Göynük'te bir otelde düzenlenen Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği'nde ilçeye emeği geçen eski belediye başkanları, meclis üyeleri, eski ve yeni muhtarlar, azaları ve aileleri bir araya geldi.

KATILIM YÜKSEK OLDU

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül ve meclis üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İl Sekreteri İlkay Budak, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, Göynük eski Belediye Başkanı Azmi Şirinler, Çamyuva eski Belediye Başkanı Okan Akman, Çamyuva eski Belediye Başkanı şu anki belediye meclis üyesi Ahmet Can, Kemer Belediyesi meclis üyeleri, Beldibi, Göynük, Tekirova ve Çamyuva belediyelerinin eski meclis üyeleri ve aileleri, mevcut muhtarlar ile eski muhtarlar ve aileleri ile ilçeye emeği geçen Kemerliler katıldı.

'BÜYÜKLERİMİZLE HASRET GİDERİYORUZ'

Yemekte konuklarına seslenen Başkan Mustafa Gül, "Kemer Belediyesi'nin kurulduğu 1986 yılından itibaren hizmet veren meclis üyeleri, Beldibi, Göynük, Çamyuva, Tekirova belediyelerinin eski belediye başkanı ve meclis üyeleri, muhtarlarımız ve azalarıyla birlik, beraberlik yemeğimizde buluşmaktan onur duyuyoruz. Hem ailelerimizin tanışması hem de birbirimizle hasret gidermek açısından çok güzel bir etkinlik yaptığımıza inanıyorum. İnşallah bu buluşmalar kalıcı olur ve Kemer'e hizmet veren büyüklerimizi bir araya getirmeye devam ederiz" dedi.

'BAŞKAN VEFA ÖRNEĞİ GÖSTERDİ'

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, "Başkanım burada büyük bir vefa örneği gösteriyor ve belki uzun yıllardır görüşemeyen siz büyüklerimizi bir araya getiriyor. Bu gerçekten çok önemli. Belediyecilik hizmetleri asfalt ve park çalışmasıyla olmuyor. Bulunduğunuz bölgelerde dayanışma yaratarak, 7'den 77'ye sosyal hizmet vermeniz gerekiyor. Bizim belediye başkanlarımız bu konuda çok başarılı. Önümüzdeki dönemde de inşallah daha çok belediye alarak bu sosyal belediyecilik hizmetlerine devam edeceğiz. Başkanıma bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" diye konuştu.

'ÖRNEK BİR ETKİNLİK OLDU'

Yemeğe katılmaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer de şöyle dedi:

"Bugüne kadar birçok toplantıya katıldım, birçok etkinlik gördüm ama Kemer Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik gibisini görmedim. İlçeye emek verenlerin bir araya getirildiği, kentin hafızasının bir araya geldiği böyle bir toplantıyı ilk defa görüyorum. Belediye Başkanımız Mustafa Gül'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

KATILIMCILARA PLAKET VERİLDİ

Konuşmalardan sonra yemeğe katılan Antalya Milletvekili Aydın Özer, İl Başkanı Ahmet Kumbul, İl Sekteri İlkay Budak, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, eski belediye başkanları Okan Akman, Azmi Şirinler ve Ahmet Can'a teşekkür plaketi takdim edildi. Ayrıca yemeğin tüm katılımcılarına anı plaketi hediye edildi.

ÖZLEM ÖZDİL'DEN MÜZİK ZİYAFETİ

Plaket töreninden sonra yemeğin konser bölümüne geçildi. Gecede sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Özlem Özdil, konuklara müzik ziyafeti sundu. Başkan Gül ile eşi Neşe Gül sanatçıya çiçek ve teşekkür plaketi verdi. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, konuklar için 'Paşa Mustafa Gül' adlı kitabını da imzaladı.

