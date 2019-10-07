Kemer'de hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım

KEMER Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait hasta nakil ambulansıyla son bir haftada 5 hasta vatandaşın, Antalya ve Kemer'deki çeşitli hastanelere ulaşımını ve hastaneden de eve taşınmasını sağladı. Belediyeye ait araçlarla 48 kişi de tedavileri için Antalya'daki çeşitli hastanelere götürüldü.

EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETİ

Ekipler, evde bakım ve sağlık hizmeti kapsamında, 5 hastayı kendi evinde pansuman edip, 2 hastaya da tekerlekli sandalye temin etti. Bakıma muhtaç bir vatandaşın evinde temizlik de yapan ekipler, 6 hasta vatandaşa hasta yatağı verdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüyemeyecek durumda olan yaşlı ve hasta vatandaşların saç sakal tıraşını da yaptı. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, vatandaşa hizmet etmek için ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı hasta nakil ambulansıyla tedavilerini tamamlamaları için Antalya ve Kemer'deki çeşitli hastanelere sevkini yapıyoruz. Evde bakım hizmetlerimizi de aksatmadan yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıkları açısından bir katkımız oluyorsa bundan mutluluk duyarız. İnşallah tüm hastalarımız tez zamanda sağlığına kavuşur" dedi.