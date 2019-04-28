Kemer'de geceler hareketlendi

KEMER'E tatile gelen binlerce kişinin ziyaret ettiği eğlence merkezleri bir hafta içerisinde kapılarını açtı. Son olarak sezon açılışını yapan kulüp, Rus yatırımcıların sahibi olduğu Kulüp Kristal oldu. Yerli ve yabancı binlerce turistin açılış partisinde bir araya geldiği gece DJ Erik'in çaldığı parçalarla başladı. Gece yarısı dans şovlarının ardından kadın ve erkek go go dansçılarının şovları hem erkek hem de kadın misafirlerin ilgisini çekti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren partide tatilciler pisti doldurarak doyasıya dans etti.





