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Kemer'de bir parkta erkek cesedi bulundu

Sabah saatlerinde jeneratörü kontrol etmek için parka gelen teknik eleman gördüğü manzara karşısında şok yaşadı

Kemer'de bir parkta erkek cesedi bulundu

Sabah saatlerinde jeneratörü kontrol etmek için parka gelen teknik eleman gördüğü manzara karşısında şok yaşadı

14 Temmuz 2017 Cuma 12:07
Kemer'de bir parkta erkek cesedi bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya’nın Kemer ilçesi Deniz Caddesi sahilindeki Kuğulu Park’ta 5 yıldızlı bir otelin jeneratörünün bulunduğu kapalı alana kontrol için gelen otelin teknik elemanı Hakan Kara, cesetle karşılaştı. Tel örgüyle çevrili ve sarmaşıklarla gizlenmiş kapalı alana girdiğinde, iple asılı halde erkek cesedini gören teknik eleman hemen polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, ölen şahsın Antalya’da oturan ve bir tente firmasında çalışan Mahmut E. (34) olduğunu belirlendi.

Cesedi bulan otel teknik personeli Hakan Kara "Her sabah olduğu gibi jeneratörün mazot ve elektrik devrelerini kontrol etmek için geldiğimde şahsı asılı olarak gördüm ve yetkililere haber verdim" dedi.

Görevliler olay yerinde inceleme yaparken denize gitmekte olan tatilcilerin etkilenmemesi için tedbir alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderildi.

İntihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 14.07.2017 12:20
Anahtar Kelimeler:
AntalyaErkek CesediKemerHakan Kara
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