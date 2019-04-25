Kemer'de 120 gündür bulunamayan Buse için iş makineleri yeniden devrede

24 Ocak günü Kemer’de etkili olan hortum felaketi sırasında kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın daha rahat aranabilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) iş makinesi çalışmaya başladı. Öte yandan talihsiz Buse’nin olaydan 5 gün önce babasına yemek getirdiği son görüntülerine ulaşıldı. Annesi Ayla Acar ile birlikte babasının sanayi sitesindeki iş yerine gittikleri sırada içinde bulundukları otomobilin hortuma kapılması sonucu kaybolan Kader Buse Acar, karada, dere yatağında ve denizde haftalarca aranmasına rağmen sadece bir küpesi ve ayakkabısıyla çantası bulunabildi. Gönüllü kişi ve kuruluşların da destek verdiği Buse’yi arama faaliyetlerine bir süredir ara verilirken, baba Ahmet Acar, dere yatağında dedektif köpeklerin arama yapabilmesini sağlamak üzere suyun bir an önce boşalması için su bentlerinin bir bölümünün yıkılmasını talep etmişti. Acılı babanın talebini ilk önce olumlu bulmayan DSİ yetkilileri, daha sonra bentleri yıkmadan suyu derenin bir tarafına toplayarak diğer tarafta arama yapılabilmesi için harekete geçti. Dün akşam üstü gelen iş makinesi, dere suyunun akıtılacağı kanalı oluşturmak için toprak yığmaya başladı. Çalışmaları izleyen baba Ahmet Acar, otomobilin dereye düştüğü noktanın biraz ilerisine kadar oluşturulacak kanal yardımıyla suyun bir taraftan akacağını, diğer tarafta arama yapılabileceğini belirterek, yetkililere teşekkür etti. Öte yandan, kayıp Buse’nin son görüntüsü de ortaya çıktı. 19 Ocak 2019 tarihli görüntülerde, öğle saatlerinde babasının iş yerine gelen Kader Buse Acar, elindeki yemek poşetini babasına bıraktıktan sonra dükkandan ayrılıyor.