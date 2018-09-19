KBT, yeni sezona hazırlanıyor

KEPEZ Belediye Tiyatrosu, 2018-2019 tiyatro sezonu hazırlıklarına başladı. İki yetişkin ve bir çocuk oyunu ile sezona hazırlanan KBT’de provalar devam ediyor. Orhan Kemal' in yazdığı Abdullah Sürekli 'nin yönettiği ‘Eskici Dükkanı’ ve Abdullah Sürekli' nin yazıp Aylin Arslan'ın yönettiği çocuk oyunu ‘Keloğlanın Aklı’ adlı oyun ilk kez seyirci ile buluşacak. Nurhan Karadağ'ın yazıp Aylin Arslan'ın yönettiği ve geçen sezon büyük bir seyirci kitlesine ulaşan ‘Düğün evi Oyun evi’ de tekrar sahnelenecek. Kepez Belediye Tiyatrosu’nun birbirinden yetenekli oyuncuları tarafından büyük bir özveri ile hazırlanan 3 tiyatro oyunu bu yıl da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde seyircisi ile buluşacak.

‘Eskici Dükkanı’

Kepez Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Abdullah Sürekli’nin yönettiği ‘Eskici Dükkanı’ adlı oyun Türk edebiyatının ünlü öykü ve roman yazarı Orhan Kemal’in, ‘Eskici ve Oğulları’ adlı romanından uyarlandı. Oyunda, ırgatlık ve el işçiliğinden fabrika işçiliği ve makineleşmeye doğru yol almakta olan toplumda, gittikçe yoksullaşan bir ailedeki kuşak çatışmaları ve bireyin sıkıntıları birkaç katmanda anlatılıyor. Yaşlı, küfürbaz Topal Eskici, el bebek gül bebek büyütülmüş bir ağa torunuyken savaşa gitmiş; Trablus'tan bir bacağını kaybetmiş olarak döndüğünde, hayata çok aşağılardan başlamak zorunda kalmıştır. Öfkeli, uyumsuz kişiliğini ve çocuklarını sürekli itip kakmasına rağmen, çözülmeye doğru giden ailesini bir arada tutma kaygısıyla, üç kuruş kazanmak için didinip durmaktadır. Çocukları ise babalarının boyunduruğundan kurtulmak istedikleri halde, bir türlü ataerkil aile düzenini kırıp özgür olamazlar. Sonunda her biri kendince bir hayale kapılan aile bireyleri, Çukurova'ya pamuk toplamaya giden büyük oğulla karısının peşine takılır. Sonrasın da ise, sivrisinekler, açlık ve sıtma ile mücadele başlar.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 11:28