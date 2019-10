Kazka, Kaleiçi Old Town Festivali'nde

MURATPAŞA Belediyesi'nin 10 Ekim Perşembe başlayacak Kaleiçi Old Town Festivali'nin açılış konserinde elektronik ve pop türüne kattıkları ‘etnik' öğelerle dünya çapında adından söz ettiren Ukraynalı grup Kazka sahne alacak.Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleneceği Kaleiçi Old Town Festivali'yle gelecek hafta, Perşembe'den Pazar'a günün ilk saatlerinden gece yarısına yaşayan antik kent Kaleiçi'nin o dar sokakları, küçük meydanları, anıtsal mekanları sanat ve müzikle dopdolu bir 4 gün yaşayacak. Bu yıl 24 ülkeden 48 şehrin katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde gün, Karaalioğlu Parkı'nın Hıdırlık Kulesi'ne açılan miradorunda düzenlenecek “Yıldızlı Geceler” konserleriyle sona erecek.Bu yıl, Ukrayna'nın aralarında Kiev, Lviv ve Ternopil'in bulunduğu 9 şehriyle onur konuğu olarak katılacağı festivalin ilk gecesinde, Ukrayna'da son birkaç yıl içinde önemli bir pop figürü haline gelen Kazka sahne alacak. Pop ve elektronik müziği etnik müzikle yeniden yorumlayan Oleksandra Zaritska, Dmytro Mazuriak ve Mykyta Budash'dan oluşan grubun dünya müzik listelerini sallayan şarkısı ‘Plakala' youtube üzerinde 270 milyondan fazla kez izlendi. Konser incesi Kamyanets-Podiysky Folk Dance Ensemble'nin sahne alacağı etkinlik saat 19.00'da başlayacak.Festivalin ikinci gecesinde ise ‘nerede duyulsa ayakların onlara götürdüğü' oriental bules yapan LuXus sahne alacak. Vokalde Alper Bakıner, klarnet ve vokalde Kamucan Yalçın, akordeon ve trompette Ozan Akgöz, gitarda Cem Kurt, basgitarda Payam Ghaesemi ve davulda Burak Beyrek'ten oluşan bu keyif çetesinin konserinin başlama saati ise 20.00.Kaleiçi Old Town Festivali'nde Cumartesi gecesi ise dinleyenlerde eski Türk filmi lezzeti, eski İstanbul eğlencesi tadı bırakan Cümbüş Cemaat sahne alacak. Miradorda konser 20.00'de başlayacak. Festival, 4'üncü yılını farklı kültürlerden beslenerek ‘kendilerine özgü' olmayı başaran ve ‘Niye B?l? Uzundur Bu Yollar' şarkısıyla kendinden söz ettiren No Land konseriyle geride bırakacak. Türkçe, Azerice, Farsça ve Rusça şarkılardan oluşan ‘Pusulası Kaybolmuş' isimli son albümlerini dijital platformlarda yayımlayan grubun konseri13 Ekim Pazar, saat 20.00'de miradorda başlayacak.