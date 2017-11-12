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Kazayı çekmeye giden gazeteciye ikinci kaza şoku

Antalya’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazayı görüntülemek için D-400 karayolu üzerinde emniyet şeridine aracını parkeden gazetecinin otomobiline, motosiklet arkadan çarptı

Kazayı çekmeye giden gazeteciye ikinci kaza şoku

Antalya’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazayı görüntülemek için D-400 karayolu üzerinde emniyet şeridine aracını parkeden gazetecinin otomobiline, motosiklet arkadan çarptı

12 Kasım 2017 Pazar 14:54
Kazayı çekmeye giden gazeteciye ikinci kaza şoku
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KAZADA motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 karayolunun 2. kilometrede meydana geldi. Meydana gelen kaza için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Arif Kaplan, otomobilini dörtlü uyarı ışığını yaktıktan sonra yol kenarındaki emniyet şeridine park ederek kazayı görüntülemeye başladı. Bu sırada Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyreden 07 LM 586 plakalı motosikletin sürücüsü, kaza yapan araçlara bakarken park halindeki 07 JL 386 plakalı otomobili fark etmedi. Motosiklet, otomobile çarptı. Sesin geldiği tarafa dönen ve elindeki kamerası açık olan İHA muhabiri Arif Kaplan, kendi aracının da karıştığı kazayı çekmeye devam ederken bir taraftan da 112 ekiplerini aradı. Yaralanan ve ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Ali Anıl Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.

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