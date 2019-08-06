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Kazakistanlı doktor adaylarının tercihi AÜ

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'ne Erasmus kapsamında Kazakistan'dan gelen öğrenciler, Antalya'yı tercih etmelerinde, daha önce Türkiye'yi aileleriyle birlikte ziyaret etmeleri ve Türkiye'deki öğrenci arkadaşlarının anlatımlarının etkili olduğunu söyledi.

ANTALYA 06.08.2019, 10:44 Melike Temir
Kazakistanlı doktor adaylarının tercihi AÜ
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Tıp Fakültesi'ne Erasmus Kapsamında Kazakistan Nur-Sultan Astana Medical Üniversitesi'nden gelen 6'ıncı sınıf öğrencileri Akbota Aman, Adel Zhumabayeva, Assem Akzanbekova, Elina Sharipova, 2 hafta süreyle staj yapacak. Stajlarının yanı sıra Antalya ve Türkiye'yi tanıma fırsatı elde ettikleri için mutlu olduklarını dile getiren doktor adayları, hematoloji, gastroenteroloji, nefroloji ve romotoloji branşlarında uzman olmak istediklerini ifade etti. Doktor adaylarından Akbota Aman, daha önce başka ülkeleri de görme fırsatı bulduklarını, ancak Türkiye'de bulunmaktan özellikle mutlu olduklarını söyledi. Aman, "Dünyada ilklerin yaşandığı üniversitede eğitim almayı ve hocalarıyla tanışmayı arzu etmemiz, bu üniversitenin organ naklindeki başarısı ve Antalya'nın doğal ve tarihi güzellikleri, bizi etkileyen etkenlerin başında yer alıyor" dedi. AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ata Nevzat Yalçın ise dört öğrencinin de tıp mesleğine büyük ilgi duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Yalçın, öğrencilerin hafta boyunca nöroloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, tıbbi onkoloji, yoğun bakım, gastroenteroloji, nefroloji dallarında eğitim alacağını kaydetti.


 

#Kazakistanlı doktor #aü #Akdeniz Üniversitesi #Antalya
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