Kaymakam Uzun, başarılı güreşçileri ödüllendirdi

GÜREŞ Müsabakalarında İlçe Spor Müdürlüğü Antrenörü Özgür Altıntaş gözetiminde ilçeyi temsil eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü güreşçileri ödüllendirildi. 170 Sporcunun katıldığı müsabakada dereceye giren 30 kiloda Abdil Karakaya birinci, 44 kiloda Mustafa Ali Yalçın birinci, 44 kiloda Salih Can Topçu ikinci, 47 kiloda Ramazan Ertaş üçüncü, 47 kiloda Velihan Ars ikinci oldu. Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun da Atatürk’ü Anma Minikler Güreş Müsabakalarında dereceye giren güreşçileri kabul etti.

Eğitimle sporun beraber yürütülmesi gerektiğine değinen Uzun, “Antalya Döşemealtı ilçesinde yapılan güreşte 4 madalya kazanan güreşçilerimiz, ilçemizi en güzel şekilde temsil etmiştir. Atatürk’ün söylediği gibi; ‘Ben sporcunun zeki çevik, aynı zamanda ahlaklı olanı severim.’ Bu söylemi yaşattıkları için minik güreşçilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, “Başpehlivanlar diyarı Kumluca’da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak ahlaklı, vatanına ve milletine sevdalı, yeni şampiyon aday güreşçileri yetiştirmekteyiz.” diye konuştu