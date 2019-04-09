Kayıp Buse'nin babasından yürek burkan paylaşımlar

KEMER'DE, 24 Ocak'ta meydana gelen hortumda, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilin sürüklenip, düştüğü Ağva Deresi'nde kaybolan üniversiteli Kader Buse Acar, yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Bugüne kadar çok sayıda ekibin bölgede arama çalışmaları yaptığı Kader Buse Acar'ın izine rastlanılmazken, çalışmalar, 75'inci günde de sürdürüldü. 27 kişilik ekibin çalışmalarında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de su altı araması yaptı. Kemer Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadavra arama köpeği 'Pense' ve sorumlusu ile iz takip köpeği 'Anka' tarafından da su seviyesi düşen Ağva Deresi ve Çamyuva sahilinde arama yapıldı.



ÇANTASI VE AYAKKABISININ TEKİ BULUNMUŞTU



Kader Buse Acar'ın 25 Ocak'ta Ağva Deresi'nin kayalık kısmında çantasına ulaşılırken, 27 Ocak'ta ise ayakkabısının sol teki Çamyuva Mahallesi'ndeki otelin plajında bulunmuştu.



BABADAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIMLAR



Öte yandan Kader Buse'nin babası Ahmet Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar duygulandırdı. Kızının fotoğraflarına da yer verdiği paylaşımlarında Ahmet Acar, 'Canım kuzum, babişim, yavrum üzme bizi. Allah'ım bağışla benim yavrumu', 'Kuzum çalışkan saf kalpli babişim. Kendi ellerimle yerleştirdim üniversiteye. Keşke gitmeseydin, otursaydın dizimizin dibinde. Hedefleri yüksek babişim. Biz sensiz, arkadaşların, akrabalarımız, öğretmenlerin, aile dostlarımız, sensiz olmuyor babişim. Allah'ım kızımızı bağışla, geri gönder benim biriciğimi' diye yazdı.



Kader Buse Acar'ın annesiyle küçükken, çekilmiş fotoğrafını da paylaşan baba Acar, 'Daha küçüktün babişim. Annen ve ben seni mutlu edebilmek için yapardık be kuzum. Allah'ım kızımızı bize bağışla' dedi.



Ahmet Acar, paylaşımlarında, İsmail Turhan adlı kişinin kızı Kader Buse için yazdığı şu şiire de yer verdi:



'Buse, neredesin be kuzum?



Ana ceylan ağlar Ağva'da



Kurudu gözyaşı kalmadı pınarda



Doyamadım yaşama, gençliğime



İsmail Turhan öğretmenimle,



Yarım kalan saklambaç oynuyorum anne, anne



Yirmisinde sarı bir kızdım



Yaradan'ım kaderimi kötü yazdın



Ölüm verdin ansızın



Altısındaydı kardeşim, onu da aldın



Kötülerin cirit attığı kahpe dünyada,



Kuruyasıca doğa haini Ağva'da



Altı derin bir kayada annem mahsur kaldım



Sabaha karşı sensiz, sessiz bir Kemer sabahında



Buse Kader Acar Caddesi'nde



65. günde



Adın var sen yoksun be gülüm



Sarı tomurcuktum Antalya Kemer'de



İzinsiz aldın ya, sana küstüm saklanıyorum



Zamansız ölüm, ölüm'