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Kayalarda serinlediler

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Dağcılık Antrenörü Ahmet Şimşek'in çağrısı üzerine bir araya gelen 'Likya Yolu Tutkunları' adlı doğasever grup, 4 gün dağlarda yürüdü, üzerine gölge düşen kayalara uzanıp serinledi.

ANTALYA 09.09.2019, 11:14
Kayalarda serinlediler
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PROFESYONEL dağcı Ahmet Şimşek rehberliğinde Ovacık mevkiinden Karadere mevkiine kadar sırtlarında kamp çadırı, kumanya ve teçhizat ile yürüyen doğaseverler, geceleri kamp alanlarında yaktıkları ateş etrafında enstrüman eşliğinde şarkı-türkü söyleyip şiir okuyarak, çadırlarda uyuyarak geçirdi. Sabah erken uyanıp kahvaltı sonrası yürüyüşe başlayan grup, dere-tepe geçip gölge düşmüş kayaların üzerine uzanarak serinledi, dinlenerek yorgunluk attı. Grup yürüyüş sırasında doğaya bırakılan atık maddeleri toplamayı da ihmal etmeyip örnek bir davranış sergiledi. Gruba rehberlik yapan Ahmet Şimşek, yol güzergâhı üzerindeki kamp alanları Faralya, Kabak, Alınca, Dodurga (Sidyma), Gavurağılı, Pydnai ve bu bölgedeki yaz-kış dağcılık çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı, deneyimlerini paylaştı. Şimşek, amaçlarının özellikle gençleri doğa ile buluşturmak, dağcılık sporunu sevdirmek, yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

#Türkiye Dağcılık Federasyonu #Ahmet Şimşek
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