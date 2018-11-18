Katliam yapıp çekip gittiler!

ELMALI'NIN Armutlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve faaliyetini tamamlayıp bölgeden ayrılan taş ocaklarının neden olduğu çevre katliamı, Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) tarafından belgelendi. Bölgede tarım faaliyetinde bulunan vatandaşların büyük tepkisini çeken katliamla ilgili konuşan TORAÇDER avukatı İsmail Tunçbilek, çekilen görüntü ve fotoğrafların ilgili bakanlıklara gönderildiğini kaydetti.

HAREKETE GEÇİLMELİ

Ocakların faaliyet gösterdiği alanlarda küçük tepeleri andıran yığınlar oluştuğunu kaydeden Tunçbilek, “Bu ocakların, ruhsatlı bile olsa doğaya bu şekilde zarar vermeleri kanunlara aykırı. Üstelik faaliyetleri tamamlandığında bu alanı eski haline getirmekle de yükümlüler. Ancak şu an ortaya çıkan görüntüler doğaya yaptığımız ihanetin belgesi niteliğinde. Biz video ve fotoğraflarla tahribatın boyutlarını tespit ettik. Umarım ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimler sürece müdahil olur” dedi.

HAYAT BELİRTİSİ YOK

Uzun yıllardır Armutlu Mahallesi’nde çiftçilik yapan Nadir Sarı, şu bilgileri aktardı: “Önce sedir ağaçları, elma bahçeleri yok edildi şimdi ise doğanın tamamı tahrip ediliyor. Biz faaliyeti biten ocakların kapanmasına sevinirken, geride bıraktıkları rezaleti görünce bütün umudumuzu kaybettik. Çünkü daha önce yemyeşil olan dağlarımız, tepelerimizde artık hiçbir hayat belirtisi yok. Her yer taş parçalarıyla kaplanmış durumda.”

ALDIKLARINI GERİ VERSİNLER

Yaşananları elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Bölgeyi dolaşıp video, fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Bu insanlar madem doğadan bir şeyler aldılar o zaman doğayı eski haline getirmek için mücadele etmeleri gerekiyor. Ancak bölgedeki hiçbir şirket kurallara uygun hareket etmiyor. Bizim tek amacımız doğayı korumak ve yasaların doğru biçimde uygulanmasını sağlamak.”

NE OLMUŞTU?

Armutlu Mahallesi sakinleri daha önce de taş ocaklarına yönelik mücadele başlatmış, bölgede faaliyet gösteren ocaklara bir yenisinin daha eklenmesine karşı çıkmıştı. Seslerini bölgede yaptıkları eylemlerle duyuran köylülere, TORAÇDER üyeleri de destek vermişti. TORAÇDER, mevcut ihlalleri yargıya taşımaya hazırlanıyor.