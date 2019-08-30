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Kaş’ta vantuz balığı yakalandı

Kaş'ta bir amatör balıkçının oltasına takılan vantuz şaşkınlığa sebep oldu

ANTALYA 30.08.2019, 10:38 Melike Temir
Kaş’ta vantuz balığı yakalandı
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AMATÖR balıkçı Olcay Çilingir’in Kaş Marina mevkisinde kıyıdan attığı oltaya vantuz balığı takıldı. Oltada 40 santimetre uzunluğundaki vantuzu görünce şaşırdığını ifade eden balıkçı Çilingir, “Bu denizde bugüne kadar böyle bir balık görmedim. Başının üzerinde ayakkabıyla basılmış gibi izler var. Zehirli mi bilmiyorum. Görünce çok şaşırdım” dedi. 
Tropikal bölgelerde yaşam alanı bulan vantuz (kılavuz balığı), güçlü bir emme gücüne dönüştürülmüş sırt yüzgeci sayesinde cansız ya da canlı tüm yüzeylere yapışabiliyor. Kafasının üzerinde bulunan vantuzlarla köpekbalığı, balina, kaplumbağa, kılıçbalığı hatta gemilere yapışarak, uzun mesafeleri hiçbir gayret sarf etmeden yol alıyor. 

#kaş #vantuz balığı
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