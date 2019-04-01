Kaş’ta Mutlu Ulutaş kazandı

KAŞ’taki sonucun belli olmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Ulutaş seçim sürecindeki çalışma arkadaşlarına ve hemşerilerine teşekkür ederek, “İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz bundan sonra hiç bitmeyecek. Hep birlikteyiz, gönüllerimiz bir. Kaşımıza, memleketimize, 54 mahallemize birlikte güzel hizmetler kazandıracağız ve sizlerle beraber yol yürüyeceğiz. Ümit ederim ki, 5 yıl içerisinde Kaşımıza güzel hizmetler kazandırırız. Amacımız gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Bunu yapabilirsek ne mutlu. Hepinize sevgiler sunuyorum.” ifadelerini kullandı.



Mutlu Ulutaş kimdir?

1978 Kaş doğumlu Mutlu Ulutaş, Celal Bayar Üniversitesi Fen Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 2008 yılında yapılan AK Parti 3’üncü olağan Kaş İlçe Kongresinde yönetim kurulu üyeliğine seçilerek, siyasi hayatına başladı. Partisinin çeşitli kademelerinde aktif görevlerde bulundu. 11 Şubat 2012 tarihinde yapılan 4’üncü olağan Kaş İlçe Kongresinde başkan seçildi. 2012 yılından beri yürüttüğü ilçe başkanlığı görevinden 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde Cumhur ittifakı AK Parti Kaş Belediye Başkan aday adaylığı için ayrıldı ve belediye başkan adayı olarak seçimlere katıldı.