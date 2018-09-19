Kaş'ta imar barışı anlatıldı

KAŞ Belediyesi'nde düzenlenen imar barışı bilgilendirme toplantısına Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Süleyman Erdoğan, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanları ve bazı mahalle muhtarları katıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, imar barışıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İmar barışıyla ruhsatı bulunmayan ya da imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar kayıt altına alınacak. 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşaatı tamamlanan konut ya da iş yerleri, 31 Aralık 2018 tarihine kadar istenen yasal belgelerle, istenilen koşulları sağlama durumunda 'Yapı Kayıt Belgesi' almaya hak kazanacak. Başvurular Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılacak. Yapı Kayıt Belgesi ile tapuya benzer şekilde müracaat edilen yapının kimliği çıkarılacak. Binadaki daire sayısı, metrekare, yüzölçüm gibi detaylar yer alacak. Başvurular 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. İmar barışı başvuruları şahsen ilgili kuruma gidilerek yapılabileceği gibi e- devlet uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Öncelikle 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurular mutlaka yapılmalı. Bina, yapı, iş yeri neyse 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olmalı. İmar barışı vatandaşla devleti barıştıracak. Bu fırsatı kaçırmayın. Başvurunuzu mutlaka yapın."

Altınay konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 11:09