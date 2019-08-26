banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Kaş’ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaş ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

ANTALYA 26.08.2019, 12:34 Melike Temir
Kaş’ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Kaş’ın Sarıbelen Mahalllesi’nde öğleden sonra orman yangını çıktı. Kocaarmut dibi (Goğuz) mevkisinde meydana gelen yangında zeytinlik ve çam ağaçları zarar gördü. İhbar üzerine yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Kalkan itfaiye ekipleri ile Kaş Orman İşletme İlçe Müdürlüğü Kalkan yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi. Sarıbelen Mahalle Muhtarı Mevlüt Küçükkaya, yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle halkına teşekkür ederek, atılan atıklar konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi. 

#kaş #orman yangını #Sarıbelen Mahalllesi
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545