Kasksız 131 sürücüye ceza

FİNİKE'DE, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, karakol personeli ve motosikletli timlerin katılımıyla 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürdürülüyor. Ana caddelerde helikopter destekli sürdürülen denetimler sırasında son bir ayda 56 motosiklet trafikten men edilirken, 131 motosiklet sürücüsüne 831 bin 750 lira ceza uygulandı.Motosiklet kazalarını en aza indirmeyi kendilerine hedef olarak belirleyen Finike trafik timleri, helikopter destekli olarak ve azami derecede personelin katılımıyla bölgedeki ölüm ve yaralanma sayılarını en aza indirmeyi amaçladıklarını belirterek, hedefe ulaşana kadar uygulamalara devam edileceğini kaydetti.