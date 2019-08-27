banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Kasksız 131 sürücüye ceza

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 131 sürücüye ceza uygulandı.

ANTALYA 27.08.2019, 15:20 Melike Temir
Kasksız 131 sürücüye ceza
banner404

FİNİKE'DE, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, karakol personeli ve motosikletli timlerin katılımıyla 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürdürülüyor. Ana caddelerde helikopter destekli sürdürülen denetimler sırasında son bir ayda 56 motosiklet trafikten men edilirken, 131 motosiklet sürücüsüne 831 bin 750 lira ceza uygulandı.Motosiklet kazalarını en aza indirmeyi kendilerine hedef olarak belirleyen Finike trafik timleri, helikopter destekli olarak ve azami derecede personelin katılımıyla bölgedeki ölüm ve yaralanma sayılarını en aza indirmeyi amaçladıklarını belirterek, hedefe ulaşana kadar uygulamalara devam edileceğini kaydetti.

#Finike #KaskÜ #Sürücü #ceza
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545