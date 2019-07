Kasaplar Odası'ndan kurbanlık uyarısı

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kurbanlık satışlarının başladığını söyledi. Belediyelerin kurban satış yerlerini belirlediğini, celeplerin hayvan sevkiyatına başladığına işaret eden Başkan Yardımcı, kurbanlık konusunda sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan Osman Yardımcı, kurbanlık satışı yapan hipermarketleri eleştirdi.

'DİNİ VECİBELERİMİZLE OYNAMAYIN'

Hipermarketlerin her işe el attıklarını söyleyen Yardımcı, "Marketler kurbanlık satışı yapıyor. Mutlaka denetim altına alınması gerekiyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah erken saate talep edenin evine kurbanlık et paketlenmiş bir şekilde gönderiliyor. Böyle bir şey olamaz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Et A.Ş (ANET) mezbahanesini ben çalıştırıyorum. Ben kurbanlığımı saat 11.00'den önce çıkaramıyorum. Hipermarketten alınan kurbanlık nasıl oluyor da sabah saat 09.00- 10.00'da herkese paketlenip gidiyor? Bizim dini vecibelerimizle oynamayın. Devlet buna el koymalı, denetlenmeli" dedi.

'KURBAN VERESİYE OLMAZ'

Esnafın, hipermarketlere göre daha uygun satış yaptığını kaydeden Osman Yardımcı, "Buralarda büyük paralar dönüyor. Geçen sene esnafımız kurbanlığın kilosunu 40 liraya satarken, hipermarket 70 liraya satıyordu. Bir de kredi kartıyla satıyorlardı. Kurban veresiye olmaz. Dinimiz paran varsa kes, yoksa kesme diyor" dedi.