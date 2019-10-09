Kaş Yarımadaton’da heyecan başlıyor
Antalya’nın Kaş ilçesinde 2.Yarımadaton yarışları düzenleniyor.
ANTALYA 09.10.2019, 12:01
KAŞ Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin desteğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen Kaş Yarımadaton 11-12 Ekim tarihlerinde yapılacak.Organizasyon komitesinden yapılan yazılı açıklamada, koşu sporuyla birlikte spor konusunda kişileri bölgeyi çekmenin ve Kaş’ı tanıtmanın etkinlikle hedeflendiği bildirildi.Yarımadaton’un 21 kilometre ve 12 kilometre olmak üzere 2 farklı parkurda koşulacağı belirtilen açıklamada, yarışta Türkiye, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Fransa, Avusturya, İngiltere, Tayland, Kırgızistan ve İrlanda’dan yaklaşık 500 sporcunun mücadele edeceği kaydedildi. Kaş Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak yarış, Marina ve Çuburbağ Yarımadası’nın etrafında koşulacak ve başlangıç noktasında sona erecek.
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