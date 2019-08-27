Kaş, 'Ümmü Gülsüm Teyze'sini kaybetti

KAŞ'ın en yaşlı kadınlarından biri olan 96 yaşındaki Ümmü Gülsüm Gökçe, yaşamını yitirdi. Geçen hafta evinde rahatsızlanan Kaş'ın Ümmü Gülsüm Teyzesi, 4 gün Kaş Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Ardından taburcu olarak Kaş ilçe merkezindeki evine dönen Ümmü Gülsüm Gökçe, bir gün sonra yaşamını yitirdi.



Kaş Kent Konseyi Başkanı İsmail Gökçe'nin annesi olan Ümmü Gülsüm Gökçe, 7 çocuk annesiydi. Ümmü Gülsüm Gökçe, Kaş Süleyman Çavuş Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, eski Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'in katıldığı törenle Kaş Yüzbaşı Fehmi Sokullu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Atatürk hayranı olan Ümmü Gülsüm Gökçe, her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptırdığı Atatürk tişörtlerini Kaş Merkez İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere dağıtıyordu. Öğrencilere ve halka ulusal bayramlarda Atatürk ve Cumhuriyet'le ilgili ezbere şiirler okuyan Ümmü Gülsüm Gökçe'nin ölümü ilçede üzüntü yarattı.