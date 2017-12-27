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Kaş'ta turistler denize girdi, ağaçlar çiçek açtı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denize girdi. İlçede sıcağın etkisiyle bazı ağaçlar da çiçek açtı

Kaş'ta turistler denize girdi, ağaçlar çiçek açtı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denize girdi. İlçede sıcağın etkisiyle bazı ağaçlar da çiçek açtı

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:52
Kaş'ta turistler denize girdi, ağaçlar çiçek açtı
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TÜRKİYE'NIN birçok bölgesinde kış koşulları yaşanırken, Kaş'ta ise baharı ve yazı anımsatan görüntüler ortaya çıktı. İlçenin kuzeyindeki Toroslar'ın yüksek kesimleri, karla kaplanırken, ilçeye gelen turistler de kış ortasında deniz keyfi yaptı.

SU SICAKLIĞI 20 DERECE
Bir haftalığına Kalkan Mahallesi'ne tatil için gelen 4 kişilik İngiliz Gardiner ailesi, ünlü Kaputaş Plajı'nda denize girdi. Su sıcaklığının 20, hava sıcaklığının ise 19 derece olduğu Kaputaş Plajı'nın turkuaz mavisi sularına kendilerini bırakan aile üyeleri, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. İlçenin Gökseki mevkisindeki yol kıyısında bulunan bazı ağaçların çiçek açtığı görüldü

KAPUTAJ HARİKA BİR PLAJ
Kaputaş'ta deniz giren Cnarlie Gardiner, "Kaputaş, harika bir plaj. Burada denize girmeyi çok seviyorum" dedi. John Gardiner ise "Kaputaş Plajı'nı çok seviyorum. Yüzmek için dünyadaki en güzel plaj. Aralık sonundayız. Bugün, burada yüzdüm. Güneş çok güzel, pırıl pırıl bir hava. Güneş ve denizin tadını çıkarıyoruz. Bugün, harika bir gün benim için." diye konuştu.

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AntalyaKaşDeniz
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