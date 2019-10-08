Kaş'ta Kapya Festivali düzenlenecek

KAŞ'A bağlı Kasaba Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Kaş Kapya Festivali' iki gün sürecek. Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen festival 11 Ekim Cuma günü mehteran takımı eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Kasaba Meydanı'nda yapılacak açılışın ardından Likyalı Yörükler Patara Ekibi ve Seydikemer Temel Grubu birer halk oyunu gösterisi yapacak. En iyi kapya biber üreticisi seçilecek. Acı biber yeme ve kapya yemekleri lezzet yarışması düzenlenecek. Animasyon ve spor gösterileri yapılacak. Aynı gün akşam Türk Halk Müziği sanatçısı Ümran Özdemir konser verecek. Festivalin ikinci günü olan 12 Ekim Cumartesi günü kapya güzeli seçilecek. Spor gösterileri ve animasyon gösterileri yapılacak. Akşam Türk Halk Müziği sanatçısı Ömer Faruk Bostan konser verecek. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "İlçemize bağlı Kasaba, Dirgenler ve Karadağ mahallelerinde yaklaşık 4 bin 700 dekar alanda 43- 44 bin ton kapya biber üretimi yapılıyor. Bölgemizde yaşanan sis nedeniyle bu bölgemizde üretilen kapya biberin farklı bir rengi ve tadı var. Özel bir kapya biber. Ülkemizde tüketiliyor. Birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bölge halkının önemli geçim kaynağı. Getirisi diğer ürünlere göre çok daha iyi. Bu özel biberi tanıtmak, üretimini daha çok teşvik etmek için ilk kez Kaş Kapya Festivali düzenliyoruz. Bundan sonra da geleneksel hale getireceğiz. Festival kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklerle de bölgemizdeki vatandaşlarımız farklı iki gün yaşatacağız. Festivalimize tüm bölge halkını bekliyoruz" dedi.