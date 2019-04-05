Kaş'ta ikinci kadın muhtar

YAYLA Kılınçlı Mahallesi'nde üç adaylı muhtarlık seçiminde eski muhtar Ramazan Çobanoğlu, Yusuf Ülker ve Yasemin Kocaer yarıştı. Çobanoğlu 84, Ülker'in 97 oy aldığı seçimde, 98 oy alan evli ve bir çocuk annesi Yasemin Kocaer mahalle muhtarı seçildi. Seçimi bir oyla kaybeden Yusuf Ülker'in itirazı üzerine, Kaş İlçe Seçim Kurulu'nda oylar yeniden sayıldı. Ancak sonuç değişmedi. Böylece Yasemin Kocaer, Cumhuriyet tarihinde Kaş'ta seçilen ikinci kadın muhtar oldu. Kaş'ta 2004-2014 yılları Merkez Mahallesi'nde Huriye Kabakçı muhtarlık yapmıştı. Kaş'ın ikinci kadın muhtarı seçilen Huriye Kabakçı; "Ben bu mahallede doğdum, büyüdüm. Ancak mahallemin son yıllarda hizmet alamadığını gördüm. Bu nedenle hizmet etmek için aday oldum. İlk hedeflerim, bir çocuk parkı, gençlerimiz için bir spor sahası yapılması. Ayrıca Büyük Şehir Yasası ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçen mahallemin sosyal tesisini tekrar geri almak istiyorum. Yol, su gibi sorunlara çözmek istiyorum" dedi.