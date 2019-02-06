Kaş'ta fırtına hayatı felç etti

EDİNİLEN bilgiye göre, ilçe merkezinde akşam saatlerinde Yüzbaşı Fehmi Sokullu Mezarlığı civarından geçen karayolu üzerindeki kaldırıma bir ağaç devrildi. Kaldırımda kimsenin orada olmaması olası bir kazayı önlerken, Kaş Otogarı’ndaki bazı dükkanların ise sundurmaları şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü. Kaş’ın Ova Mahallesi’nde de bir ağaç karayolu üzerine devrildi. Kaş Belediyesi ekiplerince ağaç yoldan temizlendi. Kısa bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım normal seyrine döndü. Kaş’ın Yeşilköy, Ova ve Kınık Mahallesi’nde etkili olan fırtına bazı seralarda hasara yol açtı. Seraların çatısındaki naylonlar şiddetli rüzgar nedeniyle yırtıldı ve uçtu. Üreticiler, hasarın fırtınadan sonra ortaya çıkacağını söyledi. Öte yandan, Palamut Mahallesi’nde 22:30 sıralarında orman yangını meydana geldi. Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme İlçe Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildi. Yüksek gerilim hattından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kontrol altına alınarak, söndürüldü.