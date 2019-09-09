Kaş'ta caz rüzgarı esti

KAŞ Marina'da yapılan Caz Festivali'nin ikinci gününe izleyiciler Kaan Sezyum'un seçtiği parçaları dinleyerek başladı. Gülin'in güneşin batımıyla eşlik ettiği sesinin ardından Ediz Hafızoğlu sahneye çıktı. Kendisini 'Son Likyalı' olarak tanıtan Hafızoğlu son projesi olan 'Nazdrave ve Ferit Odman Quintet'i seslendirdi. Projeye vokaliyle Ülkü Aybala Sonat konuk oldu.İkinci gecenin sonunda sahneye Yeni Türkü grubu çıktı. Son 40 yılın pop şarkılarını seslendiren grup, dinleyenleri coşturdu. Gecenin sonunda sahneye sürpriz konuk sanatçı olarak Şevval Sam geldi. Söylediği parçalarla izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatan Şevval Sam, 'Bana bir masal anlat baba' parçasıyla alkışlandı.Festivalin son günü, ilk olarak Analog Kültür FT sanatçıları Engin Recepoğulları ve Deniz Mahir Kartal sahneye çıktı. Ardından B'R ŞEYLER EKS'K grubu konser verdi. Çağıl Kaya, Tamer Temel, Serhan Erkol, Alper Yılmaz ve Volkan Öktem'den oluşan grup söylediği parçalarla ve yaptıkları şovlarla festivale renk kattı. Ardından cazın özel sesi Elif Çağlar ve farklı türlerden bestelenen doğaçlamalarıyla saksafoncu Korhan Futacı sahneyi devraldı. Kaş Caz Festivali, DJ Ahmet Uluğ'un gösterisiyle son buldu. Festivalin düzenleyicilerinden Murat Sezgin, "Likya topraklarının caz müziğine çok yakışacağı düşüncesinden yola çıkarak Akdeniz ikliminin en güzel döneminde düzenlediğimiz Kaş Caz Festivali amacına ulaştı. Caz severleri 3 gün boyunca cazın ustalarıyla buluşturduk. Kaş turizmine farklı bir boyut kattığımızı düşünüyoruz. Her başlangıç zordur. Ama biz bu zoru başarıyla tamamladık" dedi.