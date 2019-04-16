Kaş'ta 7 Güneş 7 Ay Festivali

KAŞ Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından Kaş'ta ilk kez 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde uluslararası bir festival olan '7 Güneş 7 Ay Festivali' düzenlenecek. Festivalin tanıtım toplantısı Kaş'taki bir restoranda gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Dr. Munise Ozan, "Dernek olarak ilk kez uluslararası bir festivalin ev sahipliğini yapacağız. 1993 yılından bu yana Akdeniz'in 10 ülkesinde, 30 farklı şehirde düzenlenen bir festival. Festivalin adı Sete Sois Sete Luas (7 Güneş 7 Ay), bu yıl 27. kez düzenlenecek" dedi. Bu festivalin Türkiye ve Kaş'ın tanıtımına önemli katkı yapacağına işaret eden Munise Ozan, "Çünkü Kaş'ı çeşitli yönleriyle tanıtacağız. Festival kapsamında Kaş'ta iki akşam konserler düzenlenecek. Kaş Kültürevi'nde karma sergi, Kaş Cumhuriyet Alanı'nda çocuk atölyeleri, Portekiz mutfağını tanıtacak ünlü bir şef eşliğinde yemek atölyesi ve sunumu yapılacak. Kaş Limanı'nda 4 sanatçıdan canlı duvar resmi performansı, uzun çarşıda canlı müzik gösterileri yapılacak. Bu etkinliklere ilaveler olabilir. 7 Güneş 7 Ay Festivali'ni düzenleyen Akdeniz kentlerinin İspanya'nın Alcazar şehrinde yaptığı toplantıya katıldık. Festival protokolünü imzaladık. 'Kaş aşktır, Kaş yaşamaktır' şiarından yola çıkarak bu festivali düzenliyoruz. Bu festival Kaş'ın festivali olacak. Bu festivalle Kaş'ın tarihine, doğasına, kültürüne sahip çıkarak, Kaş'ın tanıtımına katkı yapmak istiyoruz" diye konuştu.