Kaş halkından hastaneye 3 milyonluk cihaz

KAŞ Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Erdal Hacıvelioğlu, Kaş Devlet Hastanesi'ne vatandaşların birçok cihaz kazandırdığını söyledi. En son vakıf aracılığıyla hayırsever vatandaşlar tarafından Kulak Boğaz Hastalıkları Polikliniğine 170 bin lira değerinde ameliyat mikroskobu alındığını aktaran Hacıvelioğlu, "Bugüne kadar Kaş Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne Holmium lazer cihazı (böbrek taşı kırma makinesi), yeni doğan bebek solunum cihazı, ortopedi servisine ameliyat aletleri, doğum servisine iki NTS cihazı, 2 hemodiyaliz ünitesi; Göz Polikliniği'ne tansiyon holter aleti, Diş Polikliniği'ne panaromik röntgen cihazı satın alındı" dedi. En son 28 vatandaşın bir araya gelerek 130 bin lira para topladıklarını aktaran Erdal Hacıvelioğlu, "Kaş Devlet Hastanesi Kulak Boğaz Burun Ünitesi'ne, kulak zarı yırtıklarının tamirinde, işitme kaybı ameliyatlarında, kronik orta kulak enfeksiyonlarının cerrahi tedavisinde, ses telleri hastalıklarının nodül ve polip eksizyonuna ek olarak erken evre tümörlerinin tedavisinde ve kulak boğaz burun dışında beyin cerrahisinde kullanılan cerrahi mikroskobumuzu hastanede hastalarımızın kullanımına sunduk. Bu imece usulü alınan bir alet. Ancak aletimizin daha 40 bin lira borcu var. Bu borcu kapatmak için hayırseverlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu borcu 15 Ağustos 2019 tarihine kadar ödemek zorundayız. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızı imece usulü yardıma çağırıyoruz" diye konuştu. Bugüne kadar Kaş halkının imece usulü Kaş Devlet Hastanesi'ne kazandırdığı cihaz ve aletlerin parasal değerinin 3 milyon liraya yaklaştığını vurgulayan Erdal Hacıvelioğlu, "Şu anda önemli olarak bir mamografi cihazı ihtiyacımız var. Onu da Sağlık Bakanlığımızdan bekliyoruz. Bu sürece katkı sağlayan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.