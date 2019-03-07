Kaş'a KBB Uzmanı

1970 Rize doğumlu Doç. Dr. Ateşpare, 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999-2003 yılları arasında ihtisasını Kocaeli Üniversitesi’nde yapan Ateşpare, aynı kurumda bir yıl görev aldı. 2004-2009 yılları arasında Alanya’da özel bir hastanede çalıştı. Maltepe Üniversitesi’nde iş hayatına devam ederek, geçtiğimiz yıl doçentlik ünvanını aldı. Son olarak Kaş Devlet Hastanesine atandı. Göreve başlayan Doç. Dr. Ateşpare,böyle güzel bir ilçede görev yapacağı için kendisini çok şanslı hissettiğini ifade ederek, “Hastane bünyesinde rutin kulak burun boğaz ameliyatları geniz eti, bademcik, burun eğrilikleri ameliyatları, özellikli işlem gerektiren kulak ameliyatları ve baş boyun kitlelerine yönelik işlemleri de yapılabilecek. Böylece ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bu konudaki şikayetleri yerinde çözülecek, diğer il ve ilçelere gitmesine gerek kalmayacak.” dedi.