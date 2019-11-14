Karyağdı armudunda 45 bin ton rekolte

TÜRKİYE'NİN armut üretimin yüzde 20'sini karşılayan Korkuteli, bölgede yetişen karyağdı armudunu ihraç etmeyi hedefliyor. Akyar, Bayat, Yazır, Küçükköy, Esenyurt, İmrahor, Kargalık, Tatköy, Kargın mahallerinin yanı sıra ilçenin merkez mahallelerinde de yetişen karyağdı armudunun üretimi yaklaşık 20 bin dekar alanda yapılıyor. 2018 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescili verilen karyağdı armudundan bu yıl 45 bin ton rekolte elde edildi.Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, karyağdı armudunun kabuğunun ince, yumuşak, çok az pürüzlü, mumsuz, az parlak, kabuk rengi hasat olumunda ot yeşili, hasan zamanı ise parlak yeşil olduğunu söyledi. Sert, "Korkuteli karyağdı armudunun hasat olumu ile yeme olumu farklıdır. Bu nedenle hasat olum döneminde çok iyi belirlenmesi ve buna göre hasada başlanması gerekir. Hasat zamanı genellikle eylül ve ekim aylarıdır" dedi. Ürünün lezzetinin bölgenin florası ve mikro klimalı havasından kaynaklandığını vurgulayan Sert, "Meyvenin kendine has kokusu ve şeker oranının yüksekliği ile geçen yıl tescillenmesi bilinirliliğini ve ilgiyi arttırdı" diye konuştu. Üreticiler ise armuda gelecek yıllarda coğrafi işaret logosu basılıp zincir marketlere ve yurt dışına pazarlanacak olmasını üretim açısında önemli olduğunu söyledi.