Karneyi getiren müzeyi ücretsiz gezdi

AÇILDIĞI günden bugüne ziyaretçi rekoru kıran Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatilinde binlerce öğrenciye kapılarını araladı. Kepez Belediyesi'nin hayata geçirdiği örnek projelerden biri olan Anadolu Oyuncak Müzesi, yarıyıl tatilinde karnesini getiren tüm öğrencileri ücretsiz ağırladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün çocuklara tatil hediyesi olan Anadolu Oyuncak Müzesi, tatil boyunca ziyaretçi akınına uğradı.



OYUNCAKLARIN DÜNYASINA YOLCULUK

Okulların tatile girdiği 18 Ocak'tan 3 Şubat tarihine kadar karnesi ile gelen 15 bin 601 öğrenci, Anadolu Oyuncak Müzesi'ni Başkan Tütüncü'nün misafiri olarak ücretsiz ziyaret edebilme imkanı buldu. 13 binden fazla oyuncağın yer aldığı Anadolu Oyuncak Müzesi'ni ziyaret eden çocuklar, oyuncakların dünyasına keyifli bir yolculuk yaptı. İlçede eğitimin gelişimi ve desteklenmesi konusunda örnek bir belediyecilik anlayışı izleyerek adını duyuran Kepez Belediyesi, binlerce çocuğun yüzünü güldürerek tatil günlerine renk kattı. Aileleriyle birlikte müzeyi gezen küçük ziyaretçiler, anne ve babalarının çocukluklarında oynadığı oyuncakları da görme şansı yakaladı. Yediden yetmişe herkese hitap eden müze, tatil boyunca Türkiye'nin dört bir yanından karnesi ile gelen tüm çocuklara oyuncak dünyasının kapılarını araladı.





