Kardeşinin böbreğiyle yaşama tutundu

12 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle Van Yüzüncü yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Raci Şipal, diyaliz tedavisinde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak ve istediğinde şehir dışına çıkabilmek arzusuyla organ nakli için sıraya girdi. Kardeşi Raci Şipal'in böbreğini bağışlama kararı alması üzerine ikili, tetkikler için Antalya'ya geldi.



12 YIL ÖNCE TEŞHİS KONULDU

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne gelen Şipal kardeşler, testler neticesinde nakil için uygun oldukları haberini alınca mutlu oldu. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından 23 Mart tarihinde böbrek nakli yapıldı. Kardeşinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuşan evli ve 4 çocuk sahibi Mehmet Raci Şipal, Van'da 12 yıl önce mesleği olan tatlıcılıkla uğraşırken böbreklerinde şiddetli üşütmeye bağlı sorunlar yaşamaya başladığını, ağrılarının arttığı bir gün doktora gittiğinde böbreklerinin iflas ettiğini öğrendiğini ifade etti. Şipal, "Daha sonra organ nakli için başvuru yaptım. Bu süreçte sekiz kardeşimin tümü bağışçı olmak istedi. Rahmi, öne çıkıp böbreğini bağışlamak istediğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerekli tahliller yapıldı. Sonuç olumlu çıkınca, kardeşim bana dünyayı yeniden bağışladı. Allah ondan razı olsun, kardeşim sayesinde yeniden hayat buldum" dedi. Mehmet Raci Şipal, insanların organ nakli ve bağış konularında bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "İnsanlar organ bağışı konusunda teşvik edilmeli. Giden toprak oluyor ama bağışlanan organ, başka bir hastaya umut oluyor. Dünyada bir can kurtarmak kadar önemli bir şey yok" diye konuştu.



İLKLERİN YAPILDIĞI MERKEZ

Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise "Hastanemiz, yapılamayan organ nakillerinin yapılabildiği tek merkez. Her tür nakli hastanemizde ilk kez yaparak dünyaya adımızı duyurduk. Yeni gelişmeler ışığında yapılamayan nakilleri başarıyla gerçekleştirmenin planlarını yapıyoruz. Ülkemiz, kadavra organ bağışı konusunda çok geri. Kadavradan organ nakli yapmak için bilinçlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bizim başımıza gelmedi, gelmeyecek anlamına gelmiyor. Böbrek naklini gerçekleştirdiğimiz alıcı ve verici Şipal kardeşlerin sağlık durumu çok iyi, taburcu olan hastalarımızın periyodik kontrolleri devam ediyor" dedi.





