MURATPAŞA Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali devam ediyor. Antalya'nın tarihi kent merkezinin her köşesinde farklı bir etkinliğin gerçekleştiği festival, aynı zamanda Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirler arasında kalıcı ilişkiler kurulmasını da sağlıyor.Bu yıl 24 ülkeden 48 şehrin katılımıyla gerçekleştirilen Kaleiçi OldTown Festivali'ne ikinci kez gelen İtalya'nın Grada Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi arasında 'kardeş kent iyi niyet protokolü' imzalandı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi'nin katılımıyla gerçekleşen tören, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Gasperi, Muratpaşa'da olmaktan son derece memnun olduğunu söyledi. Kaleiçi Old Town Festivali'ni “Muhteşem" olarak değerlendiren ve bu yıl kalabalık bir grupla Antalya'da olduklarını dile getiren Gasperi, şunları söyledi:“Sayın Belediye Başkanı Ümit Uysal'a yaptıkları ve yapacakları dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Biz politikacıların şehirlerimiz arasındaki ağları geliştirmek gibi bir sorumluluğu var. Bugün imzalayacağımız iyi niyet protokolü çocuklarımız ve kentlerimiz için oluşturduğumuz barış ortamı için son derece önemli bir adım. Sayın başkana bir kez daha teşekkür ederken kendisini de dediği gibi burada kendimizi evimizde hissediyoruz."Başkan Uysal ise Gradara kentiyle tanışmasının kişisel hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Geçen yıl düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali'yle başlayan bu tanışıklığın ilk anından itibaren çok güçlü bir ilişkinin geliştiğini belirten Başkan Uysal, “Bu bizim için büyük bir şanstı. Gradara'yı tüm kalbimizle sevdik" dedi.Konuşmaların ardından her iki belediye başkanı, iyi niyet protokolünü imza altına aldı.