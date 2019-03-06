Karavandan kütüphane yaptılar

KARABUCAK İlkokulu Müdürü Özgür Yalaz ve öğretmenler, okulda kütüphane yapacak alan olmaması nedeniyle harekete geçti. Ahmet Günay adlı öğrenci velisinde bulunan tekerlekli, traktörle çekilebilen karavan okula bağış olarak alındı. 30 metrekare kullanım alanı olan karavan restore edilerek yenilendi. Okul bahçesine yerleştirilen karavan kütüphaneye dönüştürüldü. Okul Müdürü Özgür Yalaz, "Karavanın iç düzenlemeleri için velilerimizden yardım aldık. Onların yardımıyla aynı anda 25 öğrencinin oturarak kitap okuyabileceği kütüphane haline getirdik. Şu anda kütüphanemizde 1200 kitap var. Okulumuzun 4 sınıfında öğrenim gören 125 öğrencimiz yararlanıyor. Öğretmenlerimiz bazı derslerini karavan kütüphanede yapıyor. İki odalı, ahşap kütüphanemizin Türkiye'de bir ilk olduğunu düşünüyorum. Kütüphanemiz tekerlekli ve traktörle çekilebiliyor. Önümüzdeki süreçte isteyen okullara götürerek isteyen başka okul öğrencilerinin getirecekleri bir kitap karşılığı, kütüphanemizden kitap değişimi yapacakları bir projeyi yaşama geçireceğiz. Önümüzdeki 3 yıl içinde bu projeyle kütüphanemizdeki tüm kitapların değişimi sağlanacak" dedi.